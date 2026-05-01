ＴＢＳ系「バナナマンのせっかくグルメ！！」４月２６日放送分で、街頭インタビューに“一般人”として元競泳女子日本代表のオリンピアンが登場。テレビ視聴で気付いた池江璃花子も、自身のＳＮＳで驚きの声をあげた。番組では、休養発表前のバナナマン・日村勇紀が軽井沢でロケ。近隣の飲食店情報を聞き出そうと、娘を抱っこして散歩中の女性に声をかけた。女性の美貌には、スタジオの設楽統がワイプで「小雪さんみたい」とう