吉本芸人の人気YouTube企画がピンチに陥った。豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラ（37）、ダブルヒガシの大東翔生（33）、バッテリィズのエース（31）が出演するYouTube「集まれ！ギャンしょいエース」が1日までに更新されたが、今後をめぐって紛糾した。同YouTubeは昨年3月にスタート。もともと大阪・よしもと漫才劇場で仲の良い3人が集まって、食べながらのトークやゲーム、ボートレースを楽しむ企画などがここまで週2ペース