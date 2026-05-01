きょうから5月、夏場の消費電力を抑えるため、ノーネクタイなどの軽装を促す「クールビズ」が岡山・香川でも始まりました。 【写真を見る】少し肌寒い朝に “クールビズ” スタート「その人に合った服装でなるべく節電を」【岡山】 きょう（1日）は「クールビズ」には少し肌寒い朝でしたが、 岡山県庁にはノージャケットや半袖で登庁する職員の姿が見られました。 （岡山県職員）「ちょ