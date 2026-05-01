1日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の岡山シーガルズは、ミドルブロッカーの栗栖明歩（27）とアウトサイドヒッターの藤原絢奈（23）の現役引退をクラブ公式サイトで発表した。 広島県出身の栗栖は京都橘大学を卒業後の2021年に、トライアウトを経て埼玉上尾メディックスに入団。2023-24シーズンにはブレス浜松へレンタル移籍した。2025年に埼玉上尾を退団し、岡山へ移籍。在