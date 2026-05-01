30日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスは、オポジットのステファニー・サムディ（27）とアウトサイドヒッターのジュリー・レングヴァイラー（27）が退団することを発表した。 アメリカ出身のサムディはドイツやイタリア、トルコ、アメリカでのプレーを経て、2024年にSAGA久光へ入団。2シーズンにわたりチームのポイントゲッター