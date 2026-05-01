政府・日銀が実施した為替介入から一夜明け、財務省の三村財務官は介入について「コメントするつもりはない」とした上で、投機的な動きは続いているとの認識を示しました。三村財務官は1日午前、記者団の取材に応じ、為替介入については「コメントするつもりはない」と述べた上で、市場の動きについては次のように話しました。財務省 三村財務官「（Q：投機的な動きは続いているという見方、変化ない？）変わらないですね」また、