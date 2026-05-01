国際協力銀行（JBIC）は1日、日米関税合意に基づく対米投融資の第1弾となるガス火力発電など3事業に対し、計約22億2100万ドル（約3400億円）を融資すると発表した。三菱UFJ銀行など3メガバンクと協調して貸し出す。