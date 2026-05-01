【キーウ共同】ウクライナのアンドリー・シビハ外相が1日、共同通信と単独会見し、米政府が各国にロシア産原油の一部購入を認めて制裁を一時的に緩和したことについて「和平への取り組みを阻害する。誤りだ」と批判した。