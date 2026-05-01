モデルでタレントの藤田ニコル（28）が1日、自身のインスタグラムで、第1子となる女児を出産したことを発表した。夫は俳優の稲葉友（33）。芸能界では、今年は年初から出産報告が続いている。1月28日には女優の高畑充希が岡田将生との間に第1子の出産を報告。3月には元乃木坂46の松村沙友理が第1子出産を発表、4月29日にはモデルの由布菜月が夫でサッカー日本代表FW上田綺世（27＝フェイエノールト）との間の第1子長女出産を発表し