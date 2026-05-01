メットライフ生命は、出向者による不正な情報の持ち出しがおよそ2500件確認されたと発表しました。【映像】代理店出向者による不適切な情報取得についてメットライフ生命保険によりますと、2021年4月から2025年10月の間に出向先の代理店など36社からあわせて2476件の情報を、出向先の同意なく不正に持ち出していたということです。国内生保の情報持ち出しとしては最大規模とみられます。持ち出されたのは競合他社の商品情報