お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春（50）が1日、自身のインスタグラムを更新。無防備な写真をアップした。「#俺のオンナ」と書き出した庄司。妻・藤本美貴の姿をアップした。「メイクしてるけど部屋着」と紹介。“爆発”ヘアのオフショットを披露した。ファンからは「ミキティ美人さん」「夫婦揃ってハゲとるやないか！好きすぎて思わず突っ込みたくなりました」「どんな髪型でも可愛い奥さんと結婚できて幸せ者だね、羨