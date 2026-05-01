モデルでタレントの藤田ニコルさん（28）が1日、自身のインスタグラムを更新し、第1子となる女の子を出産したことを報告しました。藤田さんは、2023年8月に俳優の稲葉友さん（33）との結婚を発表。2025年12月に妊娠を報告していました。2人は連名で「この度、私たち家族に新しい命が誕生いたしましたことをご報告いたします。生まれてきてくれたこと、かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです」とコメントし