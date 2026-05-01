スーパーイリュージョニスト集団＜フォー・ホースメン＞が華麗なイリュージョンを駆使して悪を暴く『グランド・イリュージョン』シリーズ。待望の最新作『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』では新世代マジシャンも仲間に加わり、世界を舞台に史上最大の強奪計画と壮大な因果応報のショーの幕が開ける。本作ではフォー・ホースメンのオリジナルメンバーに加えてZ世代の新しいマジシャン3人がチームに仲間入り