Ｍｉｚｋａｎ（ミツカン、愛知・半田市）は１日、納豆商品の一部販売休止と６月１日から納豆商品の値上げを発表した。「昨今の国際情勢により、原材料費をはじめとする製造コストの高騰、資材調達の不安定化が続く中、当社では、安定供給の維持に向け最善の努力を重ねてまいりました。しかしながら、企業努力のみで吸収できる範囲を超える厳しい状況が続いております。直近、中東地域における情勢不安の長期化を背景に、石油化学