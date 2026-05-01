佐藤勝利が主演する縦型ショートドラマ『すべての美しいモンスター』より、大原櫻子、山本耕史らの出演が発表され、あわせてキービジュアルも解禁された。【写真】佐藤勝利、30代は「新体制のtimeleszを引っ張っていきたい」本作は、STARTO ENTERTAINMENTの新たな取り組みである縦型ショートドラマ“エスドラ”の第2弾作品。佐藤演じる“イケメンすぎるゾンビ”こと、お化け屋敷「怪奇迷路」の雇われ店長・淳平の同僚には、