『プラダを着た悪魔２』で、20年ぶりに鬼編集長ミランダ役を演じるメリル・ストリープ。前作に出演する際、ギャラを2倍にするようふっかけていたことを明かした。【写真】メリル・ストリープ＆アン・ハサウェイらが豪華衣装で登場！ 『プラダを着た悪魔２』ワールドプレミア開催メリルは現地時間4月29日に放送された情報番組『トゥデイ』で、2006年に公開された前作について振り返り、「ヒットすると分かっていました」と断言