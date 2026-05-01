5月1日 発表 CELLORBが運営するプロeスポーツチーム「VARREL」は5月1日、ASUS JAPANが展開するゲーミングブランド「Republic of Gamers」（以下、ROG）とスポンサー契約を締結したことを発表した。 本契約により、VARRELはASUSのゲーミングブランドROGが展開する高性能なゲーミングデバイスやゲーミングモニターなどのサポートを受け、世界中を舞台