綾瀬はるかが主演する映画『人はなぜラブレターを書くのか』より、初解禁を含む感動の名場面写真12点が解禁。また、スタジオジブリ・鈴木敏夫氏、笠井信輔や横澤夏子など各業界の著名人からの絶賛のコメントも到着した。【写真】『人はなぜラブレターを書くのか』初解禁も！感動の名場面写真ギャラリー2000年3月に起こった地下鉄脱線事故でその短い生涯の幕を閉じ富久信介さん。そんな彼に、密かに想いを寄せていた少女がい