◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）＝１日、栗東トレセン武豊騎手とのコンビで挑むアドマイヤテラは、角馬場で体をほぐしてから坂路を１本。活気のある様子で駆け上がった。友道調教師は「しっかりしてきている。見た感じもいいですね」と目を細めた。この春は調教でも好タイムを連発しており、成長が著しい。指揮官は「（調教に騎乗している荻野）琢真が『ピッチが速くなってるし、ス