◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（１日・エスコンフィールド）日本ハムの古林睿煬投手が、今季初先発する２日のオリックス戦（エスコン）へ向け同所で最終調整を行った。今季は斎藤が出遅れたこともあり、リリーフとして開幕。５試合に登板し１敗１ホールド、防御率６・２３と思うような成績は収められなかったが、４月１６日に抹消され先発調整に入っていた。古林は今季初先発へ「先発で最初の登板を迎えることができる