２２年のエリザベス女王杯を勝ち、現在は北海道安平町のノーザンファームで繁殖生活を送っているジェラルディーナ（父モーリス）が、３月４日に父がエピファネイアの牝馬を出産したことが分かった。５月１日、ノーザンホースパークが「Ｘ」の公式アカウントで伝えた。ノーザンホースパークは公式?で「強くたくましい性格のジェラルディーナは、お母さんになっても変わらず元気いっぱい。放牧地では自由に駆け回り、その後ろを