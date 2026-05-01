体調不良による休養が発表されたバナナマンの日村勇紀（53）。その直前に見られた“変化”について、ナインティナインの岡村隆史（55）がラジオで語った。日村の所属事務所・ホリプロコムは4月28日、公式ウェブサイトで《今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました》と発表した。相方の設楽統（53）は、翌29日に自身が司会を務める『ノンストップ！』（フジテレビ系