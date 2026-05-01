◆パ・リーグロッテ―西武（１日・ＺＯＺＯマリン）西武は左脇腹の違和感で出遅れていたタイラー・ネビン内野手が今季初めて１軍に合流。ロッテ戦に「４番・一塁」で先発出場する。来日１年目の昨季は正一塁手として１３７試合に出場。打率２割７分７厘、２１本塁打、６３打点で主軸としてチームをけん引し、ゴールデン・グラブ賞も受賞。西口監督が唯一、今季のレギュラーを明言していた。先発は３０日に支配下契約を結んだ