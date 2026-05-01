◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１日・みずほペイペイドーム）楽天・中込陽翔投手（２４）が１日、出場選手登録された。中込は２４年ドラフト３位で入団した右腕。ファーム・リーグでは１１試合に登板して０勝１敗、防御率１・６９と好アピールを続け、今季初昇格した。チームは現在４連敗中。この日から６連戦に臨む。連戦に備えて中継ぎの層を厚くした。