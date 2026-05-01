◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（１日・エスコンフィールド）スタメンが発表された。２位・ソフトバンクと２・５ゲーム差で首位を走るオリックスは、４月２９日のソフトバンク戦（京セラドーム大阪）と同じスタメン。ＷＢＣに出場した４年目左腕・曽谷が開幕３戦３勝を目指し、先発のマウンドに上がる。以下、オリックスのスタメン。１番・三塁宗２番・中堅渡部３番・左翼西川４番・二塁太田５番・ＤＨ森友６番・