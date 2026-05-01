メ～テレ（名古屋テレビ） 原油価格の高騰が続く中、名古屋市営バスの燃料の調達価格は高止まりしています。 市バスの燃料となる軽油は、3カ月に一度、入札で価格を決めることが基本ですが、原油価格の高騰で4月から6月分の入札は不調となりました。 名古屋市交通局によりますと、4月分は任意の業者を選ぶ随意契約となり、価格は1リットル当たり199円で、1月から3月分の約2倍でした。 5月分は複数社から見積も