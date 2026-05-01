◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（１日・甲子園）巨人は阪神戦のスタメンを発表した。この日１軍に昇格した中山礼都外野手が「３番・右翼」で先発出場する。田中将は広島、ヤンキースなどで活躍した黒田博樹氏に並ぶ歴代２位の日米通算２０３勝（歴代１位はダルビッシュの２０８勝）を目指して今季５度目の先発。大城卓三捕手とバッテリーを組む。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（左）キャベッジ２（二