【サーティワン】にお目見えした、「新作アイス」はチェックした？ ビジュ良し、味良しに加えてオリジナルグッズ付きと、嬉しいこと尽くし。今回は、そんなお得感満載の限定メニューについてご紹介します。期間や数量に限りのあるメニューで、一部の店舗では販売が終了している場合もありそう。気になる人は、早めにサーティワンのお店へGO！ 写真映えもバッチリ！ 食べる前から気分もアガる 新