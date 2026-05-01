メ～テレ（名古屋テレビ） 日本最大級となる、救急災害医療に特化した施設が名古屋で完成し、6月から患者の受け入れを始めます。 この施設は、名古屋市立大学病院の「救急災害医療センター」です。 1日は完成を記念する式典が行われ、関係者がテープカットをしました。 地下1階、地上8階建てで、延べ床面積は約2万7600平方メートルとなっていて、大規模災害の発生時には病床を約300床備える