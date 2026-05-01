ロッテの田中晴也投手（２１）が２日の西武戦（ＺＯＺＯマリン）で今季２勝目を懸けて先発する。本拠地では４月４日のソフトバンク戦以来の登板に「投げてるボールもブルペン、キャッチボールを含め、今年では今、一番感覚的にいい。自信を持って臨めるかな」と状態は万全のようだ。エースの種市が４月２５日のソフトバンク戦（熊本）で「左アキレス腱（けん）断裂」で離脱しており「種市さんがけがをしてしまったことは自分