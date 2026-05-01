女優の大友花恋が１日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。１６歳でデビューしてからの女優生活を振り返る一幕があった。この日の視聴者生投票のテーマ「あなたは世代交代の波を感じますか？」について聞かれると「私はあんまり感じてないですね」と答えた大友。「若い皆さんがいろいろ活躍されている姿は見ますけど、誰の世代っていうものでもないというか、