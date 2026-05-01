女優の木原実優が1日までに自身のＸを更新。ウエディングドレス姿を披露した。 【写真】娘の花嫁姿にパパ泣いちゃう？デコルテラインも美しいウエディングドレス姿 実優は舞台「花嫁は誰のもの!?」に出演中。ナイトウエディングの真っ最中に、停電と同時に花嫁が姿を消してしまったことをきっかけに、さまざまな人の本音が飛び出すストーリー。木原はデコルテラインも美しいウエディングドレス姿を披露し、「楽