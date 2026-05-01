事故発生場所提供：坂出海上保安署 坂出海上保安署によりますと、1日午前11時19分ごろ、ヨットの男性から「丸亀市の向島と長島の間で機関故障となり、マストも折れて、航行不能になった」と118通報がありました。 事故があったのは京都府宇治市に住む65歳の男性のヨット（全長約9m）です。坂出海上保安署と水島海上保安部が巡視艇を出し、与島港まで曳航しました。ヨットには男性が1人で乗船していて、けがはありませんで