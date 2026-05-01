「道の駅かんおんじ」（仮称）イメージ 香川県観音寺市が2028年度中に開業を目指し整備を進めている新「道の駅」かんおんじ（仮称）では施設内の「鮮魚販売」と「鮮魚レストラン」の出店事業者の募集を5月1日から始めました。観音寺の海の幸の魅力を届けてくれる事業者を広く募集しています。応募は指定管理者の穴吹エンタープライズのホームページで受け付けています。 新「道