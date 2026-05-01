南野が離脱中の同僚と懸命にトレーニングフランス1部ASモナコに所属のMF南野拓実によるリハビリの様子を、チームメートのガーナ代表DFモハメド・サリスが投稿し、「間に合うか」「ここまで回復してるのか」反響を呼んでいる。南野は昨年12月21日に行われたクープ・ドゥ・フランス（カップ戦）のオセール戦で負傷交代。検査の結果、左膝前十字靭帯断裂と判明した。手術を行い、リハビリのプロセスが進行している。そうした中