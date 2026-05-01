（アメリカトランプ大統領）「現時点では、イランが核兵器を持たないことに同意しない限り、取引は決して成立しないだろう」イランに対する圧力を強めるトランプ大統領。アメリカメディアは、再協議に向けてイランが譲歩しない場合の打開策として、アメリカ中央軍が「短期間で強力」な攻撃計画を策定。インフラ施設を標的に含む可能性が高いと報じ、イランに対する海上封鎖について核問題で合意するまで継続する方針だと伝えてい