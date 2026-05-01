1960年代の中国で、飢餓ではなく「憎しみ」から人間が人間を食べる行為が白日のもとで横行した。なぜ市場に人間の肉が並び、かつて人を喰らった者たちは処罰されるどころか、現在も「革命行為」として評価され続けているのか。（全2回の1回目／続きを読む）【動画を見る】「飢えではなく憎しみで人を食べた」中国・文化大革命“白昼の食人”が「健康に良い革命行為」とされた異常な理由（初出：「文藝春秋PLUS」2026年4月12日）