気象予報士の高安奈緒子さんが5月1日、自身のインスタグラムを更新。第2子を出産したことを報告しました。 【写真を見る】【 気象予報士・高安奈緒子 】第2子出産を報告「二人育児は思っていた以上に大変ですが新生児の可愛さ、尊さに癒されています」高安さんは生まれたばかりの我が子の手を写した画像を添えて「先日、第二子となる女児を出産いたしました。」と投稿。続けて「まさかのBig Babyで妊娠中から大変なことも多