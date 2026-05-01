天皇皇后両陛下と長女・愛子さまが、静養のため、栃木県の御料牧場に到着されました。【写真を見る】天皇ご一家栃木・御料牧場に到着1週間ほど滞在予定天皇ご一家は、午後4時半ごろ、栃木県高根沢町と芳賀町にまたがる「御料牧場」に到着し、県知事らと笑顔で挨拶を交わされました。天皇陛下「楽しみに」皇后さま「到着したらちょうど、綺麗な日が差して緑鮮やかで」ご一家は、これまでもたびたび御料牧場で静養されていて、散