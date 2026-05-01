アメリカのトランプ大統領がイランに対する新たな軍事作戦について軍幹部から説明をうけたとアメリカメディアが日本時間1日、報じました。ニュースサイト「アクシオス」の記者によりますと、トランプ大統領がイランに対する新たな軍事作戦について、軍幹部から45分間の説明を受けたということです。アメリカとイランの間では、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡や核問題を巡り立場の隔たりが大きく、交渉は停滞しています。アクシオ