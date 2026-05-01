平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は初日を終えた。大目標にしていた舞台がやってきた。松井宏佑（33＝神奈川）はホームバンク3度目のG1。だが、ここまで順調ではなかった。2月の全日本選抜初日特選で落車。落車した開催を初めて最後まで走り抜いたが大苦戦。その後も影響が長引き、“らしさ”は見られなかった。それでも先月の名古屋F1で決勝入り。「だいぶ回復して日に日に上向いた」と笑顔が見られた。さあ大一