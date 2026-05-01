かつて国が強制的に土地を取得しようとして、住民などが激しく抵抗した「成田闘争」。その舞台となった成田空港で、再び「土地の強制収用」が検討されています。何が起きているのでしょうか。千葉県にある成田空港。ゴールデンウィークで賑わうここではかつて…。1966年、国が地元住民に説明することなく成田空港の建設を正式に決定すると、地元住民や過激派の学生を中心に激しい反対運動が起きました。双方に死傷者が出た「成田闘