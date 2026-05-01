〈「飢えではなく憎しみで人を食べた」中国・文化大革命“白昼の食人”が「健康に良い革命行為」とされた異常な理由〉から続く自分を反革命分子として告発・粛清するための証拠書類が、権力者の手によって次々と燃やされていく。その光景を見て、当時の被害者たちは「ああ、よかった」と安堵し、喜んだ。そして10年後、彼らは絶望することになる。（全2回の2回目／はじめから読む）【動画を見る】「粛清の資料はすぐに焼却しろ」