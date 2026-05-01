犬が人間のごはんを見てくる理由3つ 犬がいる空間で食事を摂ろうとすると、何だか気まずい気持ちになる飼い主さんが少なくはないようです。見つめてくる愛犬が可愛らしくもあり、なんだか可哀想な気持ちにもなりますよね。 犬が人間のごはんを見てくる理由は主に3つあります。対応に困っている人は、まずはどのような心理状況なのかを確かめてみましょう。 1.好奇心から観察している 犬にとって人間の食事は数種類