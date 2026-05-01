慢性肝炎とは？犬で多い原因と進行のメカニズム 犬の慢性肝炎は、肝臓に長期間炎症が続くことで肝細胞が壊れ、線維化や肝硬変に進行していく病気です。急性肝炎のように短期間で重症化するのではなく、何ヶ月も、あるいは数年かけて少しずつ進行していくのが特徴です。 肝臓は、代謝や解毒、栄養の貯蔵など多くの生命維持に関わる働きをしています。そのため、肝臓が障害を受けても他の臓器が一時的に補うことができ、症