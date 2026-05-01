全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新橋の居酒屋店『さつま料理かご』です。本場の流儀、黄金比4対6でまろやかに優美な姿の「黒ぢょか」から、すいっと注がれた焼酎を飲んで驚いた。なんとも、まろやか。銘柄は「小鶴」。あらかじめ焼酎と水を割っておき温める、本場鹿児島の流儀「前割り」だ。店主・上水流洋さんによれば、「焼酎対水の割合は、4対6。これが一番おいし