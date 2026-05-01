５月１日は、労働者が権利を訴える日、メーデーです。 【写真を見る】5月1日はメーデー労働者がデモ行進し物価上昇を上回る賃上げなど訴える（山形） 山形県内でも労働者がデモ行進を行い、物価上昇を上回る賃上げなどを訴えました。 山形市ではきょう県労働組合総連合が中心となっての県中央メーデーが行われ、医療や、福祉、教育などの団体およそ１００人が集まりました。