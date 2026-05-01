三原市で土の中から男性の遺体が見つかった事件で、警察は、1日、遺体の司法解剖を行い、死因が分からなかったことを明らかにしました。この事件は2026年2月、東広島市で川本健一さん（49）が殺害された放火・殺人事件の捜査の過程で、4月29日、三原市の会社敷地内で自営業、徳田雅希さん（29）の遺体が見つかったものです。警察は、1日、遺体の司法解剖を行い、死因が分からなかったことを明らかにしました。遺体は服を着た状