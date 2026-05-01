ファイターズの２軍本拠地の北海道内移転を巡り、苫小牧市の誘致期成会が、市内への移転を求める署名１０万筆を達成したことを市長に報告しました。苫小牧市のファイターズ２軍施設誘致期成会が金澤市長に手渡したのは、１０万１２５０筆の署名です。２軍本拠地の誘致を巡って、苫小牧市では２０２５年９月に期成会が発足し、機運向上のためのイベント開催や、１０万筆を目標に署名活動が続けられてきました。（ファイ