言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、健康食品としても注目される穀物、野菜や果実を丸ごと使ったドリンク、そして高貴で繊細な印象を与える色彩という、3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。から□□ぎ□□ーじーう□□らさきヒント：オートミ